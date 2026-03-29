Politano carica la Nazionale e svela un retroscena su Gattuso | Diverso rispetto a Napoli

L’attaccante della nazionale ha invitato la squadra a mantenere alta la concentrazione in vista della partita contro la Bosnia, sottolineando l’importanza di partire forte e di non lasciarsi influenzare da pressioni o dall’ambiente circostante. Durante un’intervista, ha anche condiviso un retroscena riguardante il suo rapporto con l’ex allenatore, evidenziando come il suo approccio sia stato diverso rispetto a quello adottato in precedenza.

Matteo Politano carica l’Italia prima della sfida con la Bosnia: l’attaccante azzurro chiede concentrazione totale e una partenza esplosiva, senza farsi condizionare da pressioni esterne o dal clima. Politano e la Bosnia: partenza forte dal primo minuto. L’esterno del Napoli non accetta compromessi. “Bisogna partire forte subito, dal primo minuto, e non farci condizionare da niente e da nessuno: né dai giocatori né dal clima”, ha dichiarato Politano a VivoAzzurro TV. Gli azzurri hanno superato il turno preliminare battendo l’Irlanda, ma il giocatore sa che la Bosnia rappresenta un salto di difficoltà. Matteo Politano in azione con la maglia del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Politano carica la Nazionale e svela un retroscena su Gattuso: “Diverso rispetto a Napoli” Articoli correlati Gattuso svela il retroscena: voleva Tonali al NapoliNel dopo partita contro l’Irlanda del Nord, Gennaro Gattuso ha parlato anche di Sandro Tonali. Veragara in Nazionale, l’agente spiega tutto in diretta: spunta il retroscena su GattusoAntonio Vergara è stato uno dei giocatori che si è messo in mostra in maniera improntante negli scorsi mesi della stagione, convincendo Antonio Conte... Tutti gli aggiornamenti su Politano carica Temi più discussi: Italia - Irlanda del Nord 2-0: super Politano e la qualità che serve; Italia-Irlanda del Nord, le pagelle azzurre: Politano ispira, Kean chiude, Retegui è ancora indietro; Italia, le ultime da Coverciano: Bastoni verso il recupero, Palestra insidia Politano; Italia, Politano suona la carica: Andiamo a prenderci questa qualificazione!. Politano: Il nostro unico pensiero è andare al Mondiale, ce lo meritiamoPolitano parla della sfida Bosnia-Italia: obiettivo Mondiale, gruppo unito e fiducia nel lavoro di Gattuso per la qualificazione. ilnapolista.it Politano e la missione Italia in Bosnia: Meritiamo di andare al MondialeL'attaccante azzurro ha fatto il punto sulla finale contro la selezione di Barbarez valida per gli spareggi della qualificazione alal Coppa del Mondo ... tuttosport.com Italia, #Politano suona la carica: "Ora andiamo a prenderci il Mondiale!" Al termine della sfida, vinta per 2-0 allo stadio di Bergamo, il calciatore di proprietà della SSC #Napoli ha suonato la carica sui social network attraverso un bel messaggio che recita: "I x.com Italia, #Politano suona la carica: "Ora andiamo a prenderci il Mondiale!" Al termine della sfida, vinta per 2-0 allo stadio di Bergamo, il calciatore di proprietà della SSC Napoli ha suonato la carica sui social network attraverso un bel messaggio che recita: "Il - facebook.com facebook