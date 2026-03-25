Lippi carica Gattuso | Ce la faremo Rino siamo tutti con te Ora sei ct sai cosa significa sono c**zi tuoi!

Marcello Lippi ha rivolto parole di supporto a Gennaro Gattuso in vista del playoff per qualificarsi ai Mondiali con la nazionale italiana. L'ex allenatore ha detto: «Ce la faremo Rino, siamo tutti con te. Ora sei ct, sai cosa significa, sono c**zi tuoi!» durante un intervento pubblico, sottolineando la fiducia nel futuro tecnico della squadra nazionale.

Marcello Lippi carica Gennaro Gattuso in vista del playoff per andare ai Mondiali in cui sarà impegnata la nazionale azzurra. Vediamo le sue parole. Il calcio italiano osserva con interesse le dinamiche della Nazionale, dove l’ombra carismatica di Marcello Lippi si allunga sulla gestione di Rino Gattuso. In vista del playoff contro l’Irlanda del Nord, il mentore ha voluto suonare la carica attraverso La Gazzetta dello Sport. Le sue parole sono un manifesto di stima: «Ce la faremo, Rino. Siamo tutti con te e andiamo al Mondiale tutti assieme». ULTIMISSIME JUVE LIVE Il rapporto tra i due è profondo. Vent’anni fa, dopo Berlino, l’allievo implorava il tecnico di non lasciare; oggi le parti sono invertite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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