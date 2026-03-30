Dopo aver debuttato nelle sale lo scorso febbraio, il noir ad alta tensione Crime 101 è pronto a conquistare il pubblico domestico. Amazon MGM Studios ha ufficializzato che il film, diretto e scritto da Bart Layton, approderà in esclusiva su Prime Video mercoledì 1° aprile 2026. La scelta conferma una strategia distributiva dinamica: il film arriva in streaming con una finestra “theatrical-to-streaming” di 47 giorni, un intervallo sensibilmente più lungo rispetto ai 30 giorni concessi lo scorso anno a Red One. He always has an exit. Crime 101, streaming on Prime Video April 1. #Crime101 pic.twitter.comtGL8kivwjL Basato sull’omonima novella di Don Winslow, il film segue le tracce di un misterioso rapinatore di gioielli (un magnetico Chris Hemsworth) che opera lungo la panoramica Highway 101, lasciando la polizia senza indizi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - “Crime 101”: il colpo perfetto di Chris Hemsworth sbarca su Prime Video

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