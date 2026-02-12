Crime 101 - La Strada del Crimine al cinema il film con Chris Hemsworth e Mark Ruffalo

Basato sul racconto di Don Winslow, il thriller d'azione vede l'eroe Marvel e Mark Ruffalo sfidarsi in un letale gioco del gatto e del topo lungo le autostrade della California. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

È stato pubblicato il secondo trailer ufficiale italiano di Crime 101 – La Strada del Crimine, il thriller diretto da Bart Layton e ispirato a un racconto di Don Winslow.

Le prime reazioni al nuovo thriller con Chris Hemsworth sono arrivate sui social.

Crime 101 - La strada del crimine | Dal 12 febbraio al cinema| Trailer Ufficiale

Chris Hemsworth su Avengers: Doomdsay: “è incredibilmente emozionante, molto potente. Lascerà tutti a bocca aperta, non so come abbiano fatto. E’ stata come una riunione di liceo, ho rivisto tanti colleghi.” E su una possibile reunion con Loki spiega: “non p - facebook.com facebook

Crime 101 - La Strada del Crimine di Bart Layton con Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte e Halle Berry sarà nelle sale italiane da domani 12 febbraio con @Eagle_Pictures. x.com