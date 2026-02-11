Crime 101 le prime reazioni al thriller con Chris Hemsworth | Sembra uscito dagli anni ’90

Le prime reazioni al nuovo thriller con Chris Hemsworth sono arrivate sui social. Gli spettatori commentano che il film, scritto e diretto da Bart Layton, sembra uscito dagli anni ’90. Online si moltiplicano le opinioni, tra chi apprezza l’atmosfera retrò e chi invece si aspetta qualcosa di più innovativo. Intanto, il cast con Halle Berry e Mark Ruffalo attira l’attenzione di fan e critici.

Iniziano a circolare online le recensioni del film scritto e diretto da Bart Layton con Halle Berry e Mark Ruffalo nel cast. Sono state pubblicate le prime reazioni al nuovo thriller di Bart Layton, Crime 101, con protagonista Chris Hemsworth nel ruolo di Mike Davis, affiancato da Halle Berry e Mark Ruffalo, dopo la première organizzata a Londra. Il film è tratto dall'omonima novella del 2020 scritta da Don Winslow, può vantare un cast ricco di star e rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra Chris Hemsworth e Mark Ruffalo al di fuori del Marvel Cinematic Universe. Omaggi ai crime anni '90 e confronto con Michael Mann Le prime reazioni a Crime 101 sono molto positive. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

È stato pubblicato il secondo trailer ufficiale italiano di Crime 101 – La Strada del Crimine, il thriller diretto da Bart Layton e ispirato a un racconto di Don Winslow.

Crime 101 – La Strada del Crimine è un nuovo film thriller prodotto da Eagle Pictures.

