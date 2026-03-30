La Cattedrale di Cremona ha ospitato domenica 29 marzo l'apertura della Rassegna musicale 2026, dedicata all’arte sacra e alle composizioni di Haydn. L’evento ha segnato l’inizio di una serie di concerti previsti nel calendario della manifestazione. La serata ha visto la partecipazione di musicisti e pubblico, con esecuzioni di brani del compositore austriaco.

La Cattedrale di Cremona ha inaugurato ufficialmente la nuova Rassegna musicale per il 2026 con un appuntamento tenutosi domenica 29 marzo. Il debutto è stato affidato al Quartetto Doré, che ha interpretato le Ultime parole di Cristo sulla croce di Haydn in una serata caratterizzata da un dialogo unico tra musica e immagini sacre. L’evento si distingue per l’integrazione tra esecuzione dal vivo e commento iconografico curato da monsignor Gianluca Gaiardi, offrendo ai fedeli e agli appassionati un’esperienza sensoriale completa. Questa iniziativa segna l’inizio di un progetto ambizioso che prevede collaborazioni strategiche con la Fondazione Stauffer e il Conservatorio Monteverdi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona: Haydn e arte sacra aprono la rassegna 2026

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