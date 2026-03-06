A Firenze è iniziata la XXIX edizione della rassegna di musica sacra 'O flos Colende'. La manifestazione si svolge nella Cattedrale e è promossa dall’Opera di Santa Maria del Fiore, con la direzione artistica affidata a Gabriele Giacomelli. La kermesse prevede una serie di eventi musicali dedicati alla musica sacra, che si svolgono all’interno della chiesa fiorentina.

Firenze, 6 marzo 2026 - Al via la XXIX edizione della rassegna di musica sacra O flos colend e nella Cattedrale di Firenze, promossa e organizzata dall’Opera di Santa Maria del Fiore con la direzione artistica di Gabriele Giacomelli. Dal 2018 la rassegna si apre con un ciclo di riflessioni bibliche nelle quali la lettura dei testi viene affiancata all’esecuzione di brani musicali tematicamente coerenti, che vanno a incorniciare la lectio. Quest’anno il tema scelto per il ciclo è la pace, valore assoluto che viene esaltato e auspicato nella Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento e che purtroppo è di drammatica attualità. Il titolo, Pax vobis (Pace a voi), è tratto dal saluto rivolto dal Risorto agli Apostoli nella sua apparizione che precede l'Ascensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, al via la rassegna di musica sacra 'O flos Colende'

Contemporary speech, al via la rassegna di musica contemporaneaDal 7 marzo al 21 maggio 2026 Avellino rinnova l’appuntamento con la rassegna dedicata alla musica contemporanea, alla sperimentazione e alla ricerca...

Musica e spiritualità al via la rassegna ’Laus Deo’Venerdì 6 marzo prende il via la rassegna "Laus Deo, Elevazioni spirituali in musica", nella Chiesa di San Giorgio in Pantaneto.

Contenuti e approfondimenti su Firenze al via la rassegna di musica....

Temi più discussi: Giubbe Rosse: al via la rassegna culturale di marzo; Giubbe Rosse: al via la rassegna culturale di marzo; Stasera pago io!, torna in Mugello la rassegna dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie – ASCOLTA; SIENA: IL 6/3 AL VIA LA RASSEGNA LAUS DEO, ELEVAZIONI SPIRITUALI IN MUSICA RICORDANDO IL MAESTRO ORGANARO GIACINTO GUARDA.

Giubbe Rosse: al via la rassegna culturale di marzoDalla memoria di San Francesco a Florentia romana: al via la rassegna culturale con incontri, poesia, fotografia e storia. Martedì alle 17,30 ospite Padre Bernardo Gianni ... msn.com

Al via la rassegna Laus Deo, Elevazioni spirituali in musicaSIENA. Il prossimo 6 marzo 2026 prenderà il via la rassegna Laus Deo, Elevazioni spirituali in musica, che si terrà nella chiesa di San Giorgio in ... ilcittadinoonline.it

Michelangelo.Buonarroti - * 'David' (dettaglio,1501 | 1504) Galleria dell'Accademia, Firenze. . #Rinascimento . Cliccare sull'immagine. - facebook.com facebook

Padre Bernardo: “Firenze perde spazi di bellezza, basta speculazione: ora ripensiamo l’urbanistica” x.com