Ferrara malore in strada | 41enne si accascia e muore

Un uomo di 41 anni si è accasciato improvvisamente in strada a Ferrara. Nonostante l’intervento rapido dei soccorritori e le manovre di rianimazione, i medici non sono riusciti a salvarlo. La vittima è deceduta sul posto senza lasciare scampo. La polizia ha avviato le verifiche per capire cosa sia successo.

Barco – È stato un fulmineo malore quello che ha colpito ieri mattina attorno alle 10.30 un uomo di 41 anni in via del Bastianino Secondo alcune testimoni l’uomo, di nazionalità straniera, si trovava a piedi nel tratto compreso tra via Bentivoglio e via Gatti Casazza nei pressi della cabina di erogazione dell’energia elettrica, quando all’improvviso si è sentito male. Immediata la richiesta di aiuto lanciata al 118. Considerata l’elevata priorità dell’emergenza sono state inviate sul posto ambulanza e automedica. Nonostante la rapidità dell’intervento e le manovre di rianimazione effettuate da parte del personale intervenuto, non è stato possibile strappare alla morte l’uomo ed il medico ha proceduto a redigere l’atto di constatazione del decesso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

