Premio Luciano Vivolo 2025 | un napoletano tra i giovani talenti del fashion design

La terza edizione del Premio Luciano Vivolo 2025 si è svolta presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, premiando giovani talenti emergenti nel settore del fashion design provenienti da diverse regioni italiane. L’evento ha riconosciuto l’impegno e la creatività dei partecipanti, contribuendo alla valorizzazione delle nuove generazioni nel panorama della moda.

Assegnati, presso l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, i riconoscimenti della terza edizione nazionale del Premio Luciano Vivolo 2025, che ha visto protagonisti giovani talenti del fashion design provenienti da tutta Italia. La giuria ha decretato tre vincitori: Gennaro Esposito, Accademia di Belle Arti di Napoli; Madalina Albu, Accademia di Belle Arti di Bologna e Yafei Lin, Accademia di Belle Arti di Bologna. Il Premio, promosso dall'azienda Vivolo, nasce per valorizzare la creatività emergente e il dialogo tra progettazione, innovazione e sostenibilità, principi che affondano le radici nella storia stessa dell'impresa.

