Assalto al supermercato | ladri cercano di sradicare la cassaforte

Questa notte, alcuni ladri hanno tentato di svaligiare il supermercato Conad di via Falcone a Lacchiarella. Hanno cercato di sradicare la cassaforte, ma sono dovuti scappare a mani vuote. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che portassero a termine il colpo. Ora si indaga per capire come siano entrati e se ci siano testimoni.

È successo alla Conad di Lacchiarella nella notte tra sabato e domenica 1° febbraio. Sul caso indagano i carabinieri L’assalto al supermercato e alla cassaforte, poi la fuga a mani vuote. È fallito l’assalto nella notte tra sabato e domenica 1° febbraio al Conad di via Falcone a Lacchiarella, hinterland sud di Milano. I malviventi hanno dovuto ripiegare senza un euro in tasca. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Tutto è iniziato intorno a mezzanotte, quando due persone col volto coperto hanno forzato le porte della struttura. Nonostante fosse scattato l’allarme, i due hanno proseguito: si sono diretti negli uffici dove si trovava la cassaforte.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Un furto lampo al supermercato Conad di Gussago, dove in soli quattro minuti i malviventi hanno messo a segno il colpo.

