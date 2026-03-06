Tetto come varco | 3 ladri bloccati dall’allarme alla torrefazione

Nella serata di giovedì, tre uomini hanno tentato di entrare nella Torrefazione Santa Cruz a Pontecagnano Faiano. L’allarme ha suonato subito, e le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente bloccando i ladri prima che riuscissero a penetrare all’interno. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Un tentativo di effrazione ha coinvolto la Torrefazione Santa Cruz a Pontecagnano Faiano nella serata di giovedì. Tre individui hanno cercato di forzare l'accesso allo stabilimento, ma il sistema di allarme ha bloccato l'azione criminale. I colpevoli sono fuggiti lasciando sul tetto gli strumenti del crimine. L'intervento dei carabinieri è stato immediato dopo che i proprietari hanno ricevuto l'allerta dal circuito di videosorveglianza. Le indagini si concentrano ora sull'analisi delle immagini e sui reperti abbandonati dai malviventi durante la fuga precipitosa. La dinamica dell'infrangimento fallito La sequenza degli eventi si è svolta intorno alle 21:40 della sera precedente al giorno odierno.