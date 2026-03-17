CertiPass a Fiera Didacta Milella | Certificazioni informatiche e intelligenza artificiale VIDEO
Durante la Fiera Didacta 2026, Antonella Milella, Education Project Manager di CertiPass, ha illustrato le certificazioni informatiche offerte dall’ente, evidenziando anche i percorsi dedicati all’intelligenza artificiale. CertiPass si occupa di attestare competenze digitali, proponendo sia certificazioni generali sia specializzate per il settore scolastico. La presentazione è stata parte di un approfondimento sul ruolo di CertiPass nel campo delle certificazioni.
Antonella Milella, Education Project Manager di CertiPass, descrive a Fiera Didacta 2026 il profilo dell’ente, specializzato in certificazioni informatiche con un ventaglio di proposte che spazia da percorsi generali a certificazioni specificamente pensate per il settore scolastico. L'articolo CertiPass a Fiera Didacta, Milella: “Certificazioni informatiche e intelligenza artificiale” VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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