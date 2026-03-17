CertiPass a Fiera Didacta Milella | Certificazioni informatiche e intelligenza artificiale VIDEO

Durante la Fiera Didacta 2026, Antonella Milella, Education Project Manager di CertiPass, ha illustrato le certificazioni informatiche offerte dall’ente, evidenziando anche i percorsi dedicati all’intelligenza artificiale. CertiPass si occupa di attestare competenze digitali, proponendo sia certificazioni generali sia specializzate per il settore scolastico. La presentazione è stata parte di un approfondimento sul ruolo di CertiPass nel campo delle certificazioni.