Pensare l’intelligenza artificiale governare la scuola | Luca Gervasutti come eccellenza del pensiero educativo contemporaneo

Nel dibattito sull’intelligenza artificiale e la scuola, si fa strada il pensiero di Luca Gervasutti. Le sue analisi si distinguono per chiarezza e precisione, lontano da semplificazioni o entusiasmi incontrollati. Gervasutti propone un approccio più riflessivo, che mette al centro il ruolo educativo e culturale dell’innovazione tecnologica.

Di Antonio Fundarò e Filippo Nobile - Nel panorama attuale del dibattito sull'intelligenza artificiale applicata alla scuola, spesso segnato da semplificazioni, entusiasmi tecnologici o timori indistinti, il contributo di Luca Gervasutti si distingue per profondità teorica, chiarezza concettuale e rigore culturale.

