Orrore nel Nord della Svezia | vende la moglie a 120 uomini

Un uomo di 60 anni nel Nord della Svezia ha messo in vendita la moglie, coinvolgendo oltre 120 uomini, per motivi ancora da chiarire. La polizia ha scoperto che l’uomo organizzava incontri e scambi di donne, sfruttando una rete di clienti e mantenendo un controllo rigido sulla vittima. L’indagine ha portato alla luce un sistema di sfruttamento che durava da mesi e che ha scioccato l’intera comunità.

Un sessantenne è accusato di sfruttamento aggravato Svezia: gli inquirenti descrivono un sistema di sfruttamento sistematico e brutale in cui il sospettato avrebbe gestito la vita intima della consorte come un'azienda. Le indagini della procura locale suggeriscono che il marito abbia organizzato incontri sessuali tra la donna e almeno centoventi clienti diversi in un arco temporale prolungato. Tutto ha avuto inizio lo scorso ottobre quando la vittima ha trovato il coraggio di varcare la soglia di un commissariato per denunciare gli abusi subiti.