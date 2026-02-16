Svezia vende la moglie ad almeno 120 uomini | maxi inchiesta per prostituzione aggravata

Un uomo di circa sessant’anni, residente nella regione dell’Ångermanland in Svezia, si trova al centro di una vasta inchiesta dopo aver venduto la moglie a più di 120 uomini. La polizia ha scoperto che l’uomo avrebbe costretto la donna a prostituirsi, organizzando incontri con clienti di diverse nazionalità. Le autorità stanno investigando per chiarire l’intera rete di sfruttamento e le modalità con cui tutto è avvenuto.

Cosa è accaduto nel nord della Svezia?. Un uomo sulla sessantina, residente nella regione dell’ Ångermanland, in Svezia, è sospettato di aver sfruttato la moglie costringendola a fornire prestazioni sessuali ad almeno 120 uomin i. L’indagine, coordinata dalla procura svedese, parla di un’attività sistematica avviata nel 2022 e proseguita per anni, tra incontri di persona e contatti online. L’uomo si trova in custodia cautelare da ottobre. L’accusa è pesante: prostituzione aggravata e sfruttamento economico. Secondo gli inquirenti avrebbe tratto profitto diretto dai pagamenti ricevuti dalla donna per gli atti sessuali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

