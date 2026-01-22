Spray al peperoncino sull’autobus anziano dà in escandescenze | 30 passeggeri costretti a scendere

A Macerata, un anziano ha causato un episodio di grande tensione a bordo di un autobus, reagendo in modo violento e utilizzando spray al peperoncino. L'episodio ha costretto trenta passeggeri a scendere, creando disagi e richiedendo l'intervento delle autorità. Si tratta di un episodio che evidenzia i rischi legati a comportamenti imprevedibili sui mezzi pubblici e l'importanza di garantire la sicurezza di tutti i viaggiatori.

Macerata, 22 gennaio 2026 – Dà in escandescenze e spruzza spray al peperoncino: caos su un autobus a Macerata. L’episodio risale a martedì, quando l’alzata di ingegno di un anziano ha costretto l’autista dell’Apm a fermare il mezzo e i passeggeri a scendere in tutta fretta, tra colpi di tosse e irritazioni agli occhi. Le urla e i lamenti dell’anziano, poi lo spray. Tutto è successo attorno alle 16.30, quando il bus della linea 710 era in transito in corso Cairoli. A bordo una trentina di persone, tra le quali un anziano (già noto per i suoi atteggiamenti agli autisti dell’Apm), salito poche centinaia di metri prima, davanti al Comune in viale Trieste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

