Cosmoprof 2026

La fiera internazionale dedicata alla cosmetica ha concluso la sua edizione del 2026 con la partecipazione di oltre 10.000 marchi e 255.000 visitatori. L’evento si è concentrato su temi come l’intelligenza artificiale e la sostenibilità, confermando la sua posizione di rilievo nel settore. La manifestazione si è svolta senza incidenti rilevanti, attirando professionisti da tutto il mondo.

Oltre 10.000 brand e 255.000 visitatori: la fiera leader mondiale del settore chiude i battenti confermando una resilienza straordinaria e lanciando le sfide dell’IA e della sostenibilità. BOLOGNA – Si è spenta la kermesse, ma l’eco del successo risuona ancora tra i padiglioni di BolognaFiere. La 57ª edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna va in archivio con numeri che parlano chiaro: il settore della bellezza non solo gode di ottima salute, ma sa correre più veloce delle incertezze geopolitiche globali. Con oltre 255.000 operatori provenienti da più di 150 Paesi, Cosmoprof ha registrato il tutto esaurito. A popolare gli stand sono state 3.104 aziende e una galassia di oltre 10. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Cosmoprof 2026 Articoli correlati Calzolari (BolognaFiere): “3000 espositori e tutto esaurito per Cosmoprof 2026”(Adnkronos) – “Le aspettative per l’edizione 2026 di Cosmoprof sono positive: attendiamo 3000 espositori con una spiccata propensione internazionale,... Cosmoprof 2026: la roadmap globale per il futuro della bellezzaDal 26 al 29 marzo 2026, il quartiere fieristico di Bologna tornerà a essere l’ombelico del mondo per l’industria del benessere. Cosmoprof 2026 Tutto quello che riguarda Cosmoprof 2026 Temi più discussi: Cosmoprof 2026, al via a Bologna la fiera dedicata al beauty: date e programma; Cosmoprof 2026, la cosmesi è qui: un mondo di bellezza a Bologna; Cosmoprof 2026: la fiera beauty mette Bologna al centro della cosmesi; Confartigianato Benessere a Cosmoprof 2026. Cosmoprof 2026: tutto quello che c’era di (davvero) bello alla fiera della bellezzaUn phon grande come una mela. Skincare che integra inediti device e micro-aghi dalla medicina estetica. Skinification dei capelli. Cartoni animati e brand edibili trasformati in bodycare e make up. iodonna.it Cosmoprof 2026 chiude con oltre 255mila operatori da più di 150 PaesiIl complesso contesto geopolitico non frena la crescita della kermesse bolognese di beauty che registra un risultato estremamente positivo e conferma il suo ruolo strategico per l'industria cosmetic ... it.fashionnetwork.com Cosmoprof è finito. Ma l’energia resta. Grazie a chi è passato a trovarci, a chi ha condiviso idee, visioni e progetti. Giorni intensi, fatti di incontri veri, connessioni e nuove opportunità. Ora si torna a lavorare…con ancora più ispirazione.Ci vediamo al prossimo s - facebook.com facebook Professione parrucchiere, regole in arrivo e giovani talenti al Cosmoprof. Agli Stati Generali dell'Acconciatura il disegno di legge Ancorotti per il settore #ANSA x.com