Cosmoprof 2026 | la roadmap globale per il futuro della bellezza
Dal 26 al 29 marzo 2026, Bologna si prepara ad ospitare di nuovo Cosmoprof, l’appuntamento più atteso per l’industria della bellezza. Le aziende da tutto il mondo arriveranno per mostrare le novità e discutere il futuro del settore. La fiera si conferma come un punto di riferimento fondamentale, con tantissime novità e incontri dal vivo. Gli organizzatori puntano a rafforzare il ruolo di Bologna come capitale della bellezza globale.
Dal 26 al 29 marzo 2026, il quartiere fieristico di Bologna tornerà a essere l’ombelico del mondo per l’industria del benessere. Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 non si preannuncia solo come una fiera, ma come un ecosistema pulsante dove il lusso incontra l’avanguardia tecnologica e il prestigio del Made in Italy si confronta con le sfide dei mercati globali. I Numeri di un Gigante Internazionale Con una superficie espositiva di 170.000 metri quadrati, l’evento si prepara ad accogliere oltre 3.000 espositori provenienti da 60 Paesi. Le stime prevedono il passaggio di oltre 255.000 visitatori, confermando la manifestazione come il principale hub per il “business potenziato”. 🔗 Leggi su Newsagent.it
Approfondimenti su Cosmoprof 2026
Dal 26 a 29 marzo la comunità della bellezza torna con Cosmoprof Worldwide Bologna 2026
Ultime notizie su Cosmoprof 2026
