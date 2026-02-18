Calzolari BolognaFiere | 3000 espositori e tutto esaurito per Cosmoprof 2026

Calzolari di BolognaFiere ha annunciato che Cosmoprof 2026 vedrà la partecipazione di 3000 espositori, un dato che conferma il successo della manifestazione. La causa di questa crescita deriva dall’aumento dell’interesse internazionale, con aziende da tutta Europa e oltre. La fiera, che si svolgerà nel prossimo anno, attirerà visitatori da tutto il mondo, desiderosi di scoprire le ultime novità del settore. La presenza di così tanti espositori dimostra la forte richiesta di questo evento nel mercato globale.

(Adnkronos) – “Le aspettative per l’edizione 2026 di Cosmoprof sono positive: attendiamo 3000 espositori con una spiccata propensione internazionale, provenienti sia dall’Europa che dal resto del mondo. Anche per questa edizione registriamo il tutto esaurito, come sempre accade, per quanto riguarda gli spazi disponibili nei padiglioni di BolognaFiere”. Così Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, alla conferenza stampa di presentazione della 57^ edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, svoltasi a Milano. La manifestazione si terrà dal 26 al 29 marzo 2026 negli spazi di BolognaFiere. “Quello della cosmetica è un settore molto dinamico, che registra numeri positivi e nel quale l’Italia gode di un posizionamento importante”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

