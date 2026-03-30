Tre donne sono state arrestate a Cassino con l'accusa di aver rubato cosmetici e abbigliamento per un valore complessivo superiore a 2.500 euro. I Carabinieri hanno sequestrato la merce rubata e anche un veicolo utilizzato durante il furto. L'operazione si è conclusa con il fermo delle tre persone coinvolte.

Tre donne sono state arrestate in flagranza di furto a Cassino, dopo essere state sorprese con numerosi prodotti rubati da esercizi commerciali della città e della Capitale. Il valore complessivo della merce sottratta supera i 2.500 euro. L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia Carabinieri. Arresto in flagranza nei pressi di un negozio Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto nei pressi di un esercizio commerciale di Cassino. Le tre donne, tutte di età compresa tra i 20 e i 25 anni e già note alle forze dell’ordine, sono state fermate subito dopo essersi impossessate di circa 70 prodotti cosmetici. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Così tre donne a Cassino hanno rubato cosmetici e abiti per oltre 2500 euro, arrestate

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