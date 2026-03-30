Così spariscono le banche in Sicilia sempre più comuni scoperti

In Sicilia, il numero di Comuni senza servizi bancari è aumentato rispetto all’anno precedente, arrivando a 152 nel 2025, rispetto ai 149 del 2024. La regione si colloca tra le ultime a livello nazionale per la copertura bancaria, con una crescita di comuni privi di sportelli bancari. I dati mostrano una tendenza in crescita e coinvolgono un’area geografica che già fatica a mantenere accesso ai servizi finanziari.

I dati sono sempre più pesanti, tanto da spingere la Sicilia agli ultimi posti della graduatoria nazionale, sotto più voci, a cominciare dalla platea di Comuni senza servizio bancario: ben 152 nel 2025, tre in più rispetto al 2024. È solo uno dei dati che emerge dall’ indagine di Bankitalia sull’articolazione territoriale degli istituti di credito, con il quadro siciliano che potrebbe essere riassunto in una sola parola, la stessa che descrive l’andamento demografico: desertificazione. Per capirlo basterebbe già guardare i numeri assoluti, che in un anno segnano un calo di 27 sportelli in tutta la regione, da 1.024 a 997 unità, ma la... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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