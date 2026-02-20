Sempre meno banche sempre più grandi | la svolta americana delle banche europee
Il processo di concentrazione bancaria in Europa accelera a causa della crescente pressione economica e delle normative più stringenti. Le banche europee stanno fondendo le proprie attività per ridurre i costi e migliorare la competitività, seguendo l’esempio degli Stati Uniti. In particolare, alcune grandi istituzioni stanno acquisendo o unendo le proprie forze per controllare quote di mercato più ampie. Questa tendenza si nota anche nella chiusura di filiali e nella riduzione di banche di piccole dimensioni. La strategia punta a creare poche grandi banche, più forti e più efficienti.
Le banche europee si vanno consolidando e stanno applicando sul terreno la linea dettata come ottimale per l’Unione da Mario Draghi nel suo rapporto sulla competitività del 2024: meno istituti, perlomeno in termini di controllo delle quote, meno dispersi e più concentrati per ridurre la dispersione del risparmio e aumentare la competitività delle banche, approssimando ove possibile il modello statunitense, che vede sei grandi istituti ( JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo e Morgan Stanley ) egemonizzare il mercato. Dal rapporto Draghi al mercato. Draghi ritiene il consolidamento transfrontaliero come una premessa fondamentale per una strategia d’espansione degli investimenti e delle prospettive operative della finanza europea, capace di creare sul terreno l’unione dei mercati dei capitali indicata tra gli obiettivi per una vera autonomia strategica europea e volano per il piano di investimenti da 750-800 miliardi di euro ritenuto necessario per colmare il gap di spesa pubblica e privata con Usa e Cina. 🔗 Leggi su It.insideover.com
