Così l’IA ha salvato la mia cagnolina da un tumore

Un consulente di intelligenza artificiale ha dichiarato che l’uso di questa tecnologia ha permesso di salvare la sua cagnolina da un tumore. Secondo quanto riferito, l’IA ha contribuito a individuare il problema e a trovare una soluzione medica per l’animale malato. La storia ha attirato l’attenzione su come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata anche nel settore veterinario.

Si chiama Paul Conyngham, di mestiere fa il consulente di intelligenza artificiale e dice che l’IA ha salvato la sua cagnolina malata. Con un trattamento sperimentale personalizzato ha fermato il tumore a cellule mastocitarie di Rosie, cagnolina di otto anni. Ora è in remissione parziale secondo quanto ha dichiarato all’agenzia France Presse. La storia viene dall’Australia. Il vaccino a mRNA. «Ha recuperato molta mobilità e attività» dopo aver ricevuto a dicembre un vaccino a mRNA personalizzato combinato con una potente immunoterapia», ha spiegato Conyngham. Mentre il Ceo di OpenAI Sam Altman ne ha parlato su X. Conyngham spiega che non ha trovato una cura miracolosa. 🔗 Leggi su Open.online

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