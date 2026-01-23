Carolyn Smith, nota coreografa e giudice di Ballando con le stelle, condivide con il Corriere della Sera il suo percorso contro il tumore, che ha scoperto grazie alla sensibilità della sua cagnolina Scotty. La sua testimonianza sottolinea l’importanza della consapevolezza e della resilienza di fronte alle sfide della salute. In questo dialogo sincero, Carolyn evidenzia come la danza e il sostegno delle persone possano diventare strumenti di cura e speranza.

“Durante la TAC avevo paura, così ho iniziato a muovere le mani, a respirare come se stessi danzando. La danza mi ha aiutata a non sentirmi solo una malata, ma una persona viva, presente, capace di reagire. Crea comunità, forza, speranza” Da oltre un decennio Smith convive con un carcinoma che l’ha colpita per la prima volta nel 2015 e recentemente ha ripreso il percorso di cura. Dopo diverse ricadute e cicli di terapia, la coreografa ha affrontato ovviamente esami complessi come la Tac, momento che ricorda con una straordinaria immagine, una metafora di un approccio mentale positivo nonostante paura e ansia. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Carolyn Smith e la lotta al tumore: "Me ne accorsi per merito della mia cagnolina Scotty"

Carolyn Smith e il tumore: «L’ho scoperto quando la mia cagnolina saltava sul seno sinistro»Carolyn Smith, nota ballerina e giudice di Ballando con le Stelle, affronta da anni una sfida personale contro un tumore diagnosticato nel 2015.

Carolyn Smith e la lotta al tumore: “Della Tac ho fatto un balletto. Vi spiego perché la danza è una terapia”Carolyn Smith, coreografa e giudice di Ballando con le stelle, condivide la sua esperienza di lotta contro il tumore.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Carolyn Smith e il tumore: L'ho scoperto quando la mia cagnolina saltava sul seno sinistro; L'ambasciatore Usa, Tilman Fertitta e Carolyn Smith a Villa Wolkonsky. Danze, tartan e haggis per celebrare la Scozia; La forza delle donne in mostra alla Sala Ceci; Sylvester Stallone mostra il suo fisico scolpito, il duro allenamento (a 79 anni) in palestra: Sudore e lacrime.

Carolyn Smith: Il cancro è tornato per la terza volta, sono viva grazie a medicina e danzaCarolyn Smith: Il cancro è tornato per la terza volta, ora sto bene. Sono viva grazie ai progressi della medicina. La danza? La mia salvezza. tgcom24.mediaset.it

Carolyn Smith: «La malattia è tornata per la terza volta, l'ho scoperto grazie al mio cane. Il ballo mi aiuta a combatterla»Carolyn Smith non ha mai smesso di lottare. Per sè e per gli altri. Qualche mese fa chiese la parola a Milly Carlucci. Lo fece per dire che ... msn.com

Anche Carolyn Smith segue il trend del momento di condividere immagini e pensieri del 2016 a 10 anni di distanza e il suo ricordo è inteso e va a coprire il difficile momento, uno dei tanti, delle cure oncologiche, dei tanti lutti ma anche della rinascita, nella vita facebook

Caroline Smith Illustration 4 immagini vedere singolarmente x.com