La Procura chiede il fallimento per il Brescia Calcio di Cellino | cosa può accadere e cosa cambia per Union Brescia

La Procura ha avanzato la richiesta di fallimento per il Brescia Calcio, controllato da Massimo Cellino. La decisione potrebbe comportare conseguenze significative per il club e per l'Union Brescia, che ne è parte integrante. In questo scenario, si delineano possibili sviluppi legali e sportivi, con implicazioni sulla gestione e il futuro della squadra. È importante seguire gli sviluppi per comprendere le eventuali ripercussioni su tutte le parti coinvolte.

Brescia Calcio, guai senza fine: la Procura chiede il fallimento. Ma Cellino lotta contro il tempo per risanare - L’ex presidente vuole evitare il crac, ma il suo piano di rientro è ritenuto “irrisorio” ... ilgiorno.it

Caos Brescia, la Procura ha chiesto il fallimento: il tentativo di Cellino per evitarlo - L'ex presidente delle Rondinelle tenta di ottenere dal tribunale le misure protettive per avviare un piano di risanamento ed evitare il crac ... corrieredellosport.it

