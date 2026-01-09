La Procura chiede il fallimento per il Brescia Calcio di Cellino | cosa può accadere e cosa cambia per Union Brescia
La Procura ha avanzato la richiesta di fallimento per il Brescia Calcio, controllato da Massimo Cellino. La decisione potrebbe comportare conseguenze significative per il club e per l'Union Brescia, che ne è parte integrante. In questo scenario, si delineano possibili sviluppi legali e sportivi, con implicazioni sulla gestione e il futuro della squadra. È importante seguire gli sviluppi per comprendere le eventuali ripercussioni su tutte le parti coinvolte.
La Procura chiede il fallimento del Brescia Calcio mentre Massimo Cellino prova a salvarlo con un piano di risanamento dai contorni incerti. Tra debiti milionari e trattative in corso, cosa può accadere alla storica matricola 7810 e cosa cambia per Union Brescia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
