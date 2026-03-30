Un minorenne di Pescara è stato arrestato con l’accusa di terrorismo dopo essere stato trovato in contatto con la Werwolf Division, un gruppo neonazista. L’indagine ha portato alla scoperta di rapporti tra il ragazzo e l’organizzazione, che si identifica come parte di movimenti di estrema destra. L’arresto è stato eseguito dalla polizia, che ha sequestrato materiale legato all’attività del gruppo.

Era in contatto con il gruppo neonazista Werwolf Division il diciassettenne di Pescara arrestato per terrorismo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il minorenne avrebbe programmato una strage in una scuola ispirata alla Columbine High School e altri attentati. Le indagini hanno acceso i riflettori anche sui contatti tra il giovane e il vertice del gruppo Telegram incentrato su contenuti dedicati alla superiorità della razza ariana e sull'esaltazione di stragisti, basti pensare a Brenton Tarrant, che ha firmato gli attacchi alle moschee di Christchurch. Cos'è la Werwolf Division. Il gruppo Werwolf Divison è un’associazione suprematista e accelerazionista molto attiva in rete. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cos’è la Werwolf Division, il gruppo neonazista legato al 17enne arrestato a Perugia

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Una selezione di notizie su Werwolf Division

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