Le Green Communities rappresentano un modello di sviluppo territoriale sostenibile in Italia. Queste comunità si concentrano su iniziative concrete per valorizzare aree marginali, montane e rurali, promuovendo un approccio più equilibrato e rispettoso dell’ambiente. L’obiettivo è favorire un progresso locale che possa contribuire, nel rispetto delle specificità territoriali, a un futuro più sostenibile e inclusivo.

Le Green Communities sono diventate la nuova frontiera per lo sviluppo territoriale italiano. L’obiettivo di queste comunità è di spostare l’attenzione dalle crisi globali, agendo nel piccolo e avanzando soluzioni concrete per le aree marginale, montane e rurali. Le Green Communities e i loro progetti. Le Green Communities sono finanziate dal PNRR (Missione 2 – Rivoluzione verde) con una somma di circa 135 milioni di euro. I progetti avanzati promuovono la cooperazione tra Comuni, su temi di grande importanza. Si passa dalla transizione ecologica, alla gestione delle risorse idriche e forestali, finendo con la mobilità dolce e la coesione sociale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Green Communities, la nuova frontiera dello sviluppo territoriale italiano. Ecco cosa sono

Leggi anche: Soft Economy 2025: Symbola lancia la rete nazionale delle green communities

Leggi anche: Crosetto “Intelligenza artificiale nuova frontiera difesa e sviluppo”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Green communities, la nuova frontiera dello sviluppo territoriale italiano. Ecco cosa sono - L’obiettivo di queste comunità è di spostare l’attenzione dalle crisi globali, agendo nel piccolo e ... msn.com