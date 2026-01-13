Green Communities la nuova frontiera dello sviluppo territoriale italiano Ecco cosa sono
Le Green Communities rappresentano un modello di sviluppo territoriale sostenibile in Italia. Queste comunità si concentrano su iniziative concrete per valorizzare aree marginali, montane e rurali, promuovendo un approccio più equilibrato e rispettoso dell’ambiente. L’obiettivo è favorire un progresso locale che possa contribuire, nel rispetto delle specificità territoriali, a un futuro più sostenibile e inclusivo.
Le Green Communities sono diventate la nuova frontiera per lo sviluppo territoriale italiano. L’obiettivo di queste comunità è di spostare l’attenzione dalle crisi globali, agendo nel piccolo e avanzando soluzioni concrete per le aree marginale, montane e rurali. Le Green Communities e i loro progetti. Le Green Communities sono finanziate dal PNRR (Missione 2 – Rivoluzione verde) con una somma di circa 135 milioni di euro. I progetti avanzati promuovono la cooperazione tra Comuni, su temi di grande importanza. Si passa dalla transizione ecologica, alla gestione delle risorse idriche e forestali, finendo con la mobilità dolce e la coesione sociale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
