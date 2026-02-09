N ick Jonas ha lanciato il suo nuovo album, Sunday Best. Ma la foto di copertina non è solo un’immagine promozionale: è un modo di convivere con il diabete. Nello scatto, infatti, il cantante appare di spalle, e sul braccio è ben visibile un piccolo dispositivo circolare. Si tratta di un sensore per il monitoraggio continuo della glicemia. Una scelta tutt’altro che casuale per l’artista, che convive con il diabete di tipo 1 da quando aveva 13 anni. E in un’ intervista esclusiva a People proprio in occasione del lancio del disco, ha raccontato quanto la tecnologia sia diventata parte integrante della sua vita quotidiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'immagine lo ritrae con un "cerotto" per il diabete. Ecco che come cosa sono e come funzionano i dispositivi CGM

Approfondimenti su Nick Jonas Album

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Nick Jonas Album

Argomenti discussi: Questa foto che ritrae alcuni orsi polari è l'immagine più triste che vedrete oggi; Cancellato l'angelo-Meloni. Il restauratore ammette: era il volto della premier; La manipolazione della realtà nelle foto degli agenti a Torino; Bruno Valentinetti, il restauratore di San Lorenzo in Lucina: Meloni nell'affresco? Che sia lei lo dite voi... Io ho solo ricalcato quel che c'era prima.

Giorgione, il ritratto come enigmaGiorgione (Castelfranco Veneto, 1878 ca – Venezia, 1510), Ritratto di giovane, 1503 ca, olio su tela, 72,5 x 54 cm, Szépmüvészeti Múzeum, Budapest - Ph. Alberto Novelli e Alessio Panunzi – Particolare ... doppiozero.com

Roma nella memoria, l'immagine mostra un momento storico, una fotografia dei Fratelli Alinari che ritrae un bambino, in completa solitudine che giocava al'interno del Colosseo.. La foto, probabilmente scattata negli anni '70 dell'Ottocento, cattura uno scorcio i facebook