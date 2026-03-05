L’Iran utilizza droni chiamati munizioni circuitanti, comunemente noti come droni kamikaze, per attacchi mirati. Questi dispositivi sono progettati per volare verso un obiettivo e esplodere al contatto, agendo come veri e propri “martiri volanti”. La loro presenza rappresenta una strategia militare adottata dal Paese, con funzionamento che si basa su sistemi di guida e controllo a distanza.

Si chiamano munizioni circuitanti, ma il mondo li conosce con un nome ben più evocativo: droni kamikaze. Velivoli senza pilota progettati non per tornare alla base, ma per schiantarsi sull’obiettivo e distruggerlo insieme a sé stessi. Un’arma che, fino a pochi anni fa, sembrava roba da film di fantascienza. Oggi, invece, è al centro di alcuni dei conflitti più caldi del pianeta: l’Iran. Centinaia di esemplari hanno preso di mira Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Qatar, infrastrutture energetiche e basi militari americane. Gli Emirati hanno riferito di aver fronteggiato, nel solo weekend del 1-3 marzo, 689 droni oltre a missili balistici e da crociera. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cosa sono e come funzionano i droni kamikaze che l’Iran sta usando come martiri volanti

