Cosa sono e come funzionano i droni kamikaze che l’Iran sta usando come martiri volanti
L’Iran utilizza droni chiamati munizioni circuitanti, comunemente noti come droni kamikaze, per attacchi mirati. Questi dispositivi sono progettati per volare verso un obiettivo e esplodere al contatto, agendo come veri e propri “martiri volanti”. La loro presenza rappresenta una strategia militare adottata dal Paese, con funzionamento che si basa su sistemi di guida e controllo a distanza.
Si chiamano munizioni circuitanti, ma il mondo li conosce con un nome ben più evocativo: droni kamikaze. Velivoli senza pilota progettati non per tornare alla base, ma per schiantarsi sull'obiettivo e distruggerlo insieme a sé stessi. Un'arma che, fino a pochi anni fa, sembrava roba da film di fantascienza. Oggi, invece, è al centro di alcuni dei conflitti più caldi del pianeta: l'Iran. Centinaia di esemplari hanno preso di mira Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Qatar, infrastrutture energetiche e basi militari americane. Gli Emirati hanno riferito di aver fronteggiato, nel solo weekend del 1-3 marzo, 689 droni oltre a missili balistici e da crociera.
