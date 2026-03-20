A Napoli si registra un aumento significativo dei casi di Epatite A, con una diffusione superiore di dieci volte rispetto alla media degli ultimi dieci anni e di quarantuno volte rispetto agli ultimi tre. In risposta a questa situazione, il sindaco ha firmato un’ordinanza urgente che vieta il consumo di frutti di mare crudi in tutta la città. La decisione mira a contenere la diffusione del virus.

. "Il provvedimento si è reso necessario a seguito della nota del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro, che ha rilevato una diffusione del virus superiore di 10 volte rispetto alla media degli ultimi dieci anni e di ben 41 volte rispetto all'ultimo triennio", spiega una nota del Comune di Napli. I dati epidemiologici I dati epidemiologici evidenziano un'escalation che l'amministrazione comunale non esita a definire "preoccupante": dai 3 casi riportati a gennaio 2026 si è infatti passati ai 19 di febbraio per arrivare ai 43 casi dei soli primi 19 giorni di marzo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Napoli, aumento anomalo casi di Epatite A, sindaco Manfredi firma ordinanza urgente che vieta consumo frutti di mare crudi

Articoli correlati

Ordinanza urgente Epatite A a Napoli, vietato il consumo di pesce crudo e frutti di mare nei ristorantiIl sindaco Manfredi firma l'ordinanza per contenere i contagi di Epatite A a Napoli.

Leggi anche: Emergenza Epatite A in Campania, casi in aumento a Napoli e ipotesi sui frutti di mare come causa: cosa si sa

Contenuti utili per approfondire Napoli aumento anomalo casi di Epatite...

Temi più discussi: Aumento anomalo dei casi di epatite A, massima allerta all'ospedale Cotugno; Napoli allarme epatite A | boom di ricoveri al Cotugno 43 pazienti; Napoli, allarme epatite A: boom di ricoveri al Cotugno, 43 pazienti.

Epatite A a Napoli: aumento dei casi e ricoveri gravi. Sintomi e modalità di trasmissione.Un preoccupante incremento dei casi di Epatite A sta colpendo Napoli in questi giorni. Secondo le informazioni fornite dall’ospedale Cotugno di Napoli, il numero di contagi è cresciuto in modo anomalo ... napolipiu.com

Napoli, il caso del boom di infezioni da Epatite A: In pronto soccorso sono finiti i lettiIn questi giorni Napoli e la sua provincia sono colpiti da una strana ondata di casi di epatite A. A lanciare l’allarme è l’ospedale Cotugno, centro di riferimento per le malattie infettive. Siamo in ... blitzquotidiano.it

Sì ai calciatori giovani, ma nessun progetto di ridimensionamento. Il Napoli vuole restare grande - facebook.com facebook

Gianfranco Zola. The Napoli Years. x.com