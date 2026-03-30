Il 31 marzo alle 18,30 si terrà presso il Teatro Comunale di Carpi un evento con Gino Cecchettin, che presenterà il suo libro

L’evento ha il patrocinio delle Terre d’Argine, del Comune di Carpi e la collaborazione dei Centri antiviolenza di Carpi e Mirandola. Il Gruppo AIMAG si impegna ormai da diversi anni su questo fronte nell’ambito delle politiche aziendali di responsabilità sociale e di promozione dei valori di inclusione, rispetto e pari opportunità che hanno portato, già due anni fa, anche alla certificazione della parità di genere. Un risultato importante ma soprattutto un punto di partenza verso la realizzazione di nuovi importanti progetti come la formazione interna sul linguaggio inclusivo o la collaborazione con la Fondazione Cecchettin per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - "Cosa ho imparato da mia figlia", Gino Cecchettin porta a Carpi il ricordo di Giulia

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