Cara Giulia – Quello che ho imparato da mia figlia Gino Cecchettin incontra Perugia nella Sala dei Notari

Lunedì 2 febbraio, nella Sala dei Notari di Perugia, si svolgerà l’incontro con Gino Cecchettin, autore di

Lunedì 2 febbraio si svolgerà un incontro aperto alla cittadinanza di Perugia nell’ambito del ciclo di incontri di “Letteratura Giudiziaria – Dialogo con l’autore”. Appuntamento alla Sala dei Notari, a partire dalle ore 15.30, con Gino Cecchettin e il suo libro “Cara Giulia – Quello che ho imparato da mia figlia”, edito da Rizzoli. Dopo i saluti introduttivi dell’avvocato Carlo Orlando, presidente dell’Ordine degli avvocati di Perugia, la parola passerà ai relatori. Accanto a Gino Cecchettin, interverranno figure di spicco del mondo giuridico e dell’impegno sociale come Patrizia Mattei, sostituta procuratrice della Procura della Repubblica di Perugia, e l’avvocato Nicodemo Gentile, presidente nazionale dell’associazione Penelope, realtà da tempo in prima linea sul tema delle persone scomparse e della violenza domestica.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Gino Cecchettin, 2 anni senza Giulia: «Ho perso mia figlia e il mondo si è fermato, ho dovuto reagire»

"Cara Giulia", Gino Cecchettin incontra gli studenti e la cittadinanza a VastoGino Cecchettin parteciperà a un incontro pubblico a Vasto, il 19 dicembre alle ore 9 al PalaBcc, nell’ambito del Vasto d’autore Festival.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Gino Cecchettin: raccontare l’indicibile per educare al rispetto e alla vita. La nostra intervista.; Cecchettin: Cultura contro la violenza di genere; Gino Cecchettin dopo il femminicidio di Anguillara, 'non possiamo fermarci'; Gino Cecchettin: il dolore che diventa parola, l'incontro a Castel Bolognese in una sala gremita.

Comunicato Stampa: Gino Cecchettin presenta a Grottaferrata il libro Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figliaCanalizzare il dolore per la perdita di una figlia in un’opera di sensibilizzazione della comunità sulla violenza di genere. È questa la missione di Gino Cecchettin, padre di Giulia, che il 2 giugno ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Tutto esaurito a Pesaro per Gino Cecchettin e Cara GiuliaGino Cecchettin, padre di Giulia, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato l'11 novembre del 2023, ha fatto tappa a Pesaro per presentare il libro Cara Giulia: quello che ho imparato da mia figlia. Due ... ansa.it

Nell’ambito del progetto “Incontro con l’autore”, martedì 20 gennaio, presso la chiesa della Madonna del Latte, i ragazzi del Liceo Plinio il Giovane incontreranno Gino Cecchettin, autore di “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia”, Rizzoli editore. L’e - facebook.com facebook