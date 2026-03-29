Pizzaballa la polizia incontrerà il cardinale per trovare soluzioni | anche Netanyahu apre

Oggi si è saputo che la polizia incontrerà un cardinale per discutere di possibili soluzioni legate alla sua sicurezza. La decisione è stata presa in risposta a specifiche preoccupazioni riguardanti la protezione del religioso. Parallelamente, anche un alto rappresentante politico ha confermato di aver aperto un dialogo con altre figure istituzionali. La situazione rimane sotto attenzione pubblica e mediatica.

"Oggi, viste le particolari preoccupazioni per la sua sicurezza, la polizia ha impedito al Patriarca latino Cardinale Pizzaballa di celebrare la messa a nella Chiesa del Santo Sepolcro", ma "ribadiamo che non vi era alcuna intenzione malevola, solo preoccupazione per la sua sicurezza e del suo seguito": lo ha fatto sapere l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu su X. Che poi ha aggiunto: "Tuttavia, data la sacralità della settimana che precede la Pasqua per i cristiani di tutto il mondo, le forze di sicurezza stanno elaborando un piano per consentire ai leader religiosi di celebrare le funzioni nel luogo sacro nei prossimi giorni". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pizzaballa, "la polizia incontrerà il cardinale per trovare soluzioni": anche Netanyahu apre Articoli correlati Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro: "È pericoloso". Poi Herzog lo chiama. E Netanyahu apreRaccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre... Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro. Poi Netanyahu apre: i capi delle Chiese potranno accedereRaccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre... Aggiornamenti e notizie su Pizzaballa la polizia incontrerà il... Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: Gravissimo precedente. La polizia: Motivi di sicurezzaPer la prima volta dopo secoli ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa delle Palme nel Santo Sepolcro ... ilfattoquotidiano.it Gerusalemme, polizia israeliana impedisce ingresso al Santo Sepolcro a Pizzaballa e IelpoLeggi su Sky TG24 l'articolo Gerusalemme, polizia israeliana impedisce ingresso al Santo Sepolcro a Pizzaballa e Ielpo ... tg24.sky.it