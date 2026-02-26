Roma, 26 febbraio 2026 – La parabola discendente del cacao sui mercati finanziari è cominciata già lo scorso anno, ma i consumatori non se ne sono accorti: sugli scaffali del supermercato, in effetti, le tavolette di cioccolato si vendono a prezzi da capogiro. Perché? E quali fattori hanno determinato il crollo verticale della fava di cacao, la cui quotazione è scesa, ieri, sotto i 3.000 dollari a tonnellata – per la prima volta da maggio 2023? Per comprenderlo, è bene tenere a portata di mano un manuale di rudimenti di economia, perché le fluttuazioni si spiegano, come sempre, con la cara vecchia legge della domanda e dell’offerta.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Prezzi del cacao in caduta libera, ma le uova di Pasqua resteranno molto salate

Prezzi del cacao in caduta libera, ma il cioccolato è sempre più caro: ecco i motiviAGI - Dopo due anni di impennata, quest'anno i prezzi del cacao sono crollati, senza però incidere sui prezzi del cioccolato a pochi giorni dalle...

Rincari natalizi: cacao in caduta libera, ma prezzi del cioccolato sempre più alti. Ecco i motiviAGI - Dopo due anni di impennata, quest'anno i prezzi del cacao sono crollati, senza però incidere sui prezzi del cioccolato a pochi giorni dalle...

Temi più discussi: Il cacao crolla ma il cioccolato resta caro: la crisi nascosta dei contadini africani; Cacao, il prezzo ora crolla: dai rincari record il rimedio agli squilibri sul mercato; Prezzi del cacao alle stelle e poi in caduta libera: cosa accade e cosa significa per Perugia; Cacao, prezzi in caduta libera: dopo boom record, surplus e crisi nei Paesi produttori.

Prezzi del cacao in caduta libera, ma le uova di Pasqua resteranno molto salateRoma, 26 febbraio 2026 – La parabola discendente del cacao sui mercati finanziari è cominciata già lo scorso anno, ma i consumator ... quotidiano.net

Cacao, prezzi in caduta libera: dopo boom record, surplus e crisi nei Paesi produttoriDopo il rally a 13 mila dollari a tonnellata, il cacao crolla del 70% in un anno. Surplus record nel 2025/2026, domanda debole e rischi ... businesspeople.it

L’inflazione, a inizio anno, fa salire i prezzi di beni che fanno bene anche alla socialità #terni #socialità #caffè #cacao #Oro - facebook.com facebook

Cacao, il prezzo ora crolla: dai rincari record il rimedio agli squilibri sul mercato 24plus.ilsole24ore.com/art/cacao-prez… x.com