Gennaio caldo per i prezzi a Padova | volano caffè uova e carne bovina energia in lieve frenata

A Padova, gennaio si caratterizza per un aumento dei prezzi di caffè, uova e carne bovina, mentre i costi energetici mostrano una lieve diminuzione. I dati ufficiali indicano che il mese si è aperto con una certa stabilità generale, anche se alcune voci continuano a salire. La situazione dei prezzi resta sotto osservazione, senza variazioni significative rispetto ai mesi precedenti.

Aumenti per alimentari, servizi sanitari e assicurazioni. Trasporti e comunicazioni in calo "Il nuovo anno si apre con un segnale di stabilizzazione per il costo della vita nella città del Santo. Secondo i dati diffusi dal Settore Programmazione Controllo e Statistica del Comune di Padova, l'indice dei prezzi al consumo (NIC) ha registrato a gennaio 2026 una variazione tendenziale del +1,0%. Il dato patavino si allinea perfettamente alla media nazionale su base annua (+1,0%), ma mostra una dinamica locale più contenuta per quanto riguarda la variazione congiunturale rispetto a dicembre 2025: +0,2% a Padova contro il +0,4% registrato in Italia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Caffè a rischio: clima caldo minaccia produzione e prezzi, studio rivela impatti su resa e qualità globale.

