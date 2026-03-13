Il tumore al pancreas è uno dei più letali e presenta un alto tasso di mortalità, rendendo difficile il trattamento e la diagnosi precoce. Secondo le stime, entro il 2030 potrebbe diventare la seconda causa di morte per cancro. La ricerca in questo settore si concentra su nuovi approcci e terapie per contrastare questa malattia ancora molto complessa.

Aveva scoperto la presenza del tumore nell'estate del 2025, ma senza sintomi specifici o dolore: «Proprio come quando ho avuto il problema al cuore, all’inizio non mi sono accorta di nulla», aveva raccontato. «Anche stavolta facevo un po’ fatica a salire le scale, avevo il fiato corto, ma non pensavo certo di avere qualcosa di così grave. Il giorno in cui sono andata a ritirare gli esiti degli esami pensavo di poter partire per un weekend al mare. Invece mi hanno fermata subito: “Lei non va da nessuna parte, deve iniziare la chemioterapia”». Tumore al pancreas, quali campanelli d'allarme? Per avere una diagnosi precoce, e di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tumore al pancreas inoperabile: che cosa possiamo aspettarci oggi dalla Ricerca su questo «big killer»

