Corteo bis degli anarchici Fermo preventivo per 91 Meloni | misura necessaria

Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione di ordine pubblico nel quartiere sud-est della città, coinvolgendo circa 91 persone, che sono state sottoposte a fermo preventivo. La tensione tra le autorità e il movimento anarchico rimane elevata, mentre il governo ha definito la misura come necessaria. Un nuovo corteo degli anarchici si è svolto nelle strade della zona.

Non si spegne la tensione intorno all’area anarchica. Anzi. Una operazione di ordine pubblico ha interessato nella giornata di ieri il quadrante sud-est della Capitale. Il dispositivo di sicurezza, coordinato dalla Questura di Roma, è scattato per interdire una manifestazione anarchica non autorizzata nell’area del Parco degli Acquedotti per commemorare i militanti Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti il 19 marzo scorso a causa dell’esplosione di un ordigno in un casale della zona. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo preventivo di 91 persone. Le persone individuate presso i principali varchi d’accesso al parco e nelle arterie limitrofe tra via Lemonia e Circonvallazione Tuscolana, sono state accompagnate negli uffici della Questura per le procedure di identificazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corteo bis degli anarchici. Fermo preventivo per 91. Meloni: misura necessaria Articoli correlati Scatta il primo fermo preventivo ai cortei, a Roma 91 in Questura. Bloccati alla commemorazione degli anarchici morti. Meloni: "Il dl sicurezza funziona"Scatta per la prima volta il "fermo preventivo" alle manifestazioni, introdotto dal governo: 91 persone sono state colpite a Roma da questa misura in... Fermo preventivo per 91 anarchici, volevano commemorare i due militanti morti al Parco degli AcquedottiRoma, 29 marzo 2026 - La polizia ha impedito una manifestazione al Parco degli Acquedotti a Roma che era stata vietata dalla Questura. Una selezione di notizie su Corteo bis degli anarchici Fermo... Temi più discussi: Corteo bis degli anarchici. Fermo preventivo per 91. Meloni: misura necessaria; Fra due mesi scade il regime di 41 bis. Il caso Cospito riaccende la tensione; Anarchici morti nell'esplosione a Roma, l'eco delle indagini nella Tuscia | FOTO; Roma, i due anarchici morti forse preparavano una bomba. Anarchici in corteo a Roma, scattano 91 fermi preventivi. Lega: Una legge su Antifa terroristiStamattina la commemorazione (che era stata vietata) per Sara e Sandrone, i due militanti morti nell'esplosione di un ordigno al Parco degli ... huffingtonpost.it Anarchici, tensione a Roma: corteo dopo i blocchi al Parco degli AcquedottiManifestazione vietata: 91 fermati. Nel pomeriggio un corteo al Quarticciolo per ricordare i due militanti morti il 19 marzo ... tg.la7.it L’attore Robert De Niro è sceso in piazza in testa al corteo “No Kings” a New York contro l’amministrazione Donald Trump. Durante il discorso ha dichiarato: «Meritiamo tutti un paese senza re» e ha aggiunto che Trump «deve essere fermato. Non potrebbe f - facebook.com facebook Ilaria Salis al corteo No Kings a Roma con Bonelli e Fratoianni x.com