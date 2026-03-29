Fermo preventivo per 91 anarchici volevano commemorare i due militanti morti al Parco degli Acquedotti

La polizia ha bloccato una manifestazione prevista al Parco degli Acquedotti a Roma. La manifestazione, organizzata da 91 persone, era stata vietata dalla Questura. Durante le operazioni, sono stati posti in fermo preventivo alcuni partecipanti. La protesta era stata pianificata in occasione di una commemorazione di due militanti deceduti nel parco.

Roma, 29 marzo 2026 - La polizia ha impedito una manifestazione al Parco degli Acquedotti a Roma che era stata vietata dalla Questura. Gruppi di anarchici sono stati bloccati su vari ingressi del parco mentre si recavano alla commemorazione dei due militanti anarchici morti nell'esplosione del 19 marzo in un casolare proprio all’interno del Parco degli Acquedotti. Gli agenti hanno adottato per 91 persone ritenute pericolose e sospette il fermo preventivo su autorizzazione del pm di turno. Gli anarchici sono stati accompagnate negli uffici della Questura per le foto segnaletiche e l'eventuale adozione dei fogli di via obbligatori. La polizia intercetta un gruppo di anarchici in via Lemonia, che voleva commemorare la morte di Sara e Alessandro, i due anarchici morti nell’esplosione all’interno di un casolare nel parco degli Acquedotti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fermo preventivo per 91 anarchici, volevano commemorare i due militanti morti al Parco degli Acquedotti Articoli correlati Roma, fermo preventivo per 91 persone durante la commemorazione di due anarchici mortiABBONATI A DAYITALIANEWS Manifestazione non autorizzata nel Parco degli Acquedotti A Roma, 91 persone sono state fermate preventivamente questa... Casolare esploso al parco degli Acquedotti: morti due anarchici, stavano confezionando una bombaI corpi trovati nel casale abbandonato al Parco degli Acquedotti di Roma apparterrebbero a due anarchici che stavano maneggiando dell'esplosivo. Contenuti e approfondimenti su Fermo preventivo Manifestazione di anarchici a Roma, fermo preventivo per 91 personeE' quanto riferisce una nota della Questura di Roma. L'iniziativa era stata vietata con provvedimento del Questore di Roma ... italpress.com Manifestazione anarchica vietata a Roma, 91 fermi preventiviGruppi di anarchici, arrivati a Roma per una manifestazione di commemorazione dei due militanti anarchici morti nell'esplosione del 19 marzo, vietata dalla Questura, sono stati bloccati su vari ingres ... tg24.sky.it