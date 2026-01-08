La Corte Federale dichiara inammissibile la richiesta di ricusazione di Trapani Shark | cosa succede ora
La Corte Federale ha dichiarato inammissibile la richiesta di ricusazione avanzata da Trapani Shark, proseguendo con il procedimento. La decisione comporta il rinvio dell’udienza, lasciando aperti nuovi scenari nel caso. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le parti attendono ulteriori sviluppi.
La Corte Federale respinge la ricusazione chiesta da Trapani Shark e rinvia l’udienza, alimentando nuove tensioni. Tra penalizzazioni, incertezze sul campo e scontri istituzionali, il progetto del club siciliano rischia il collasso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
