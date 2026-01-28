Secondo ciclo Indire Università | decreto imminente corsi dovranno partire max entro inizio marzo per concludersi entro 30 giugno

Il decreto è questione di giorni. Il nuovo ciclo di corsi di specializzazione sul sostegno dovrebbe partire entro l’inizio di marzo e concludersi entro il 30 giugno. La possibilità arriva grazie al Decreto Scuola n. 1272025, che permette di avviare un secondo percorso parallelo al tradizionale TFA. Attesa ora la firma ufficiale per avviare le iscrizioni.

Secondo ciclo Indire possibile grazie al Decreto Scuola n. 1272025 che ha reso possibile un nuovo ciclo di percorsi per la specializzazione sul sostegno paralleli al tradizionale TFA sostegno. Molto atteso, i tempi si fanno veramente stringati. Così Mario Pittoni responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, già Presidente della Commissione Cultura al Senato nel corso di una conversazione con gli utenti su Facebook in commento ad un articolo. Il decreto prevede che i corsi abbiano una durata non inferiore a 4 mesi. Con partenza entro inizio marzo si arriva a giugno. Si consideri che bisogna dare il tempo per la rinuncia al riconoscimento del titolo estero, con la procedura già prevista per il primo ciclo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Indire Università

Il secondo ciclo del percorso di specializzazione sul sostegno, approvato con il Decreto Scuola n.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Indire Università

Argomenti discussi: Nuovi corsi sostegno Indire/Università, Frassinetti: Aumenta il numero di docenti specializzati, secondo ciclo per 60mila posti. [VIDEO]; Nuovi percorsi INDIRE sostegno, sale l'attesa di chi vorrebbe iscriversi per poi inserirsi in GPS 2026-2028 con riserva. Il bando è prossimo con termine previsto per giugno; Secondo ciclo sostegno Indire/Università: chi partecipa, quando partono i corsi, il titolo ottenuto [SCARICA LA GUIDA]; Quando uscirà il bando TFA sostegno 2026.

Corsi INDIRE del secondo ciclo triennalisti: chi non potrà iscriversi. Pillole di Question TimeNel question time del 12 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it

Nuovi corsi sostegno Indire/Università, Frassinetti: Aumenta il numero di docenti specializzati, secondo ciclo per 60mila posti. [VIDEO]Nel panorama della scuola inclusiva, la formazione degli insegnanti di sostegno resta uno dei punti più delicati e strategici. A confermarlo è stata Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione c ... orizzontescuola.it

Nasce "Tirocinio in movimento": l'innovazione INDIRE incontra l'Università. Mettere in connessione la ricerca educativa con la formazione iniziale dei docenti: è questo l'obiettivo del nuovo percorso di tirocinio che coinvolge gli studenti del corso di Scienze d - facebook.com facebook