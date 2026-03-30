La Lega annuncia la candidatura di Mario Colantonio alle prossime elezioni amministrative, che si terranno il 24 e 25 maggio. Colantonio si presenta come candidato sindaco e afferma di essere “il sindaco del fare”. La sua candidatura segna una presenza singola del partito alle elezioni, senza alleanze ufficiali annunciate.

“Sarò il sindaco del fare”. Mario Colantonio si presenta così alla città ufficializzando così la candidatura a sindaco che segna la corsa solitaria della Lega alle amministrative del 24 e 25 maggio prossimi.Dopo decenni all’interno della classe politica in maggioranza e all’opposizione, l’ex assessore della giunta Di Primio ora è pronto a un ruolo da protagonista a Palazzo d’Achille. Nella corsa senza il resto del centrodestra – almeno al primo turno - sarà sostenuto da Azione politica con la capogruppo in consiglio comunale Serena Pompilio pronta a rivestire la carica di vicesindaco se dovessero vincere. A esordire durante la conferenza... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Corsa solitaria della Lega alle amministrative con Mario Colantonio: “Sarò il sindaco del fare”

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