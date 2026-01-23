Il Tour Down Under 2026 ha modificato il percorso della quarta tappa, suscitando attenzione tra gli appassionati. La variazione si inserisce nel quadro delle sfide legate alle elevate temperature in Australia, un problema che coinvolge anche altri eventi sportivi di rilievo, come gli Australian Open. La scelta di adattare il percorso testimonia l’attenzione alle condizioni climatiche, fondamentali per la sicurezza dei ciclisti e il regolare svolgimento della competizione.

Tiene banco la problematica delle alte temperature in Australia e la criticità non interessa solo gli Australian Open. Il riferimento è al Tour Down Under. La corsa a tappe nella terra dei canguri subirà un cambiamento significativo nella sua penultima tappa, con la celebre Willunga Hill rimossa dal percorso originario a causa di condizioni meteorologiche estreme. Gli organizzatori hanno annunciato che la tappa numero 4 sarà accorciata e adeguata per garantire la sicurezza dei corridori e del pubblico. La decisione arriva dopo che le autorità hanno classificato l’area con una valutazione di rischio incendi “estremo”, in combinazione con temperature annunciate di 43?°C. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour Down Under 2026, cambia il percorso della quarta tappa: cosa è successo nella corsa australiana

Leggi anche: "Undiscovered Bari", al San Paolo la quarta tappa degli otto tour gratuiti alla scoperta dei quartieri della città

Leggi anche: Giro d’Italia 2026, il percorso della tappa che passerà dal novarese e arriverà a Verbania

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Tour Down Under 2026, la startlist definitiva; TOUR DOWN UNDER 2026, DOMANI RIPARTE IL GRANDE CICLISMO: PERCORSO E FAVORITI; Santos Tour Down Under 2026 - Analisi del percorso; Tour Down Under: tutte le tappe, i favoriti e dove vedere la prima corsa della stagione in tv.

Tour Down Under 2026, Vine precede Narvaez ad Uraidla. Buone risposte da Zana e SobreroArrivo in parata per i due alfieri della UAE Team Emirates-XRG nella seconda tappa del Tour Down Under 2026 di ciclismo su strada, con partenza da Norwood ... oasport.it

Tour Down Under 2026, Sam Welsford fa sua la terza tappa allo sprint. Classifica generale immutata ai piani altiSam Welsford ha messo la sua firma sulla terza tappa del Tour Down Under 2026 con una volata di rara potenza. L’australiano della INEOS Grenadiers ha ... oasport.it

Guardate cosa è successo al Tour Down Under: UAE dominante, arrivo in parata. Vine: 'Vogliamo anche le volate con Molano'. Narvaez e l'ammiraglia UAE sanzionati! Link nel primo commento. - facebook.com facebook

Rutsch e Van Etvelt caduti a tappa di stanotte al Tour Down Under. Il primo è stato portato in ospedale e si è ritirato; Van Etvelt è in forse per la partenza di domani. Ecco spiegato il distacco dai primi per il belga. #TourDownUnder x.com