Sci alpinismo | dopo la prima tappa della Pierra Menta atleti valtellinesi in odore di podio

Dopo la prima tappa della Pierra Menta, gara di sci alpinismo in Francia, gli atleti italiani e valtellinesi si trovano in posizione favorevole per il podio. La competizione, valida come campionato mondiale di lunghe distanze della Ismf, vede i partecipanti affrontare impegnative salite e discese. La classifica attuale mostra i rappresentanti italiani tra i leader della competizione, con buone possibilità di ottenere risultati importanti.

Nella gara femminile, infatti, Alba De Silvestro e Lisa Moreschini hanno chiuso terze a 10' circa dalla coppia in testa, formata dalle francesi Emily Harrop e Margot Ravinel, che a loro volta hanno preceduto di una decina di secondi le connazionali Axelle Gachet Mollaret e Celia Perillat-Pessey. Quarta posizione per l'altra coppia azzurra formata da Ilaria Veronese e Giulia Compagnoni. Dominio francese anche nella prima tappa maschile: Samuel Equy ed Anselme Damevin hanno chiuso in prima posizione, davanti ai connazionali William Bon Mardion e Xavier Gachet, staccati di 18". Terza la coppia azzurra formata da Davide Magnini e William Boffelli, mentre sono quinti (ma terzi nella classifica per nazionali valida per l'assegnazione delle medaglie iridate) i campioni del mondo in carica Michele Boscacci e Robert Antonioli.

