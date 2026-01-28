Roma contro il Panathinaikos per sfatare il tabù

Domani la Roma sfida il Panathinaikos ad Atene, con l’obiettivo di superare il tabù e ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League. I giallorossi sono determinati a portare a casa una vittoria che darebbe loro respiro e sicurezza in vista delle prossime sfide. La partita si gioca in un momento cruciale della stagione e tutti gli occhi sono puntati sul risultato.

Domani ad Atene la Roma scenderà in campo per cercare di conquistare il passaggio diretto agli ottavi di finale di Europa League. I greci, già qualificati per i playoff, hanno comunque qualche chance di arrivare tra le prime otto ma necessitano di una serie di incroci abbastanza improbabili. I precedenti tra i due club sono soltanto due in gare ufficiali e sorridono entrambi agli ateniesi. Gasperini cercherà di sfatare questo tabù in modo da evitarsi due gare ostiche nel mese di Febbraio, potendosi così concentrare esclusivamente sul campionato. I big match contro il Napoli e la Juventus sono alle porte e saranno decisivi per potersi aggiudicare un posto in Champions per la prossima stagione.

