Corsa campestre | il comitato Csi di Sondrio vince il medagliere dei campionati nazionali

Il campionato nazionale di corsa campestre organizzato dal comitato Csi di Sondrio si è concluso con il loro team che ha conquistato il maggior numero di medaglie. La manifestazione si è svolta in Umbria, nel centro Italia, con gare individuali e a squadre. L’evento ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da varie regioni, con competizioni inserite nel calendario nazionale.

Il campionato nazionale Csi di corsa campestre, patrocinato dalla Regione Umbria, dalla Provincia di Perugia e dal Comune di Cascia (PG), ha visto gareggiare, nel centro dell’Italia e nel cuore dell'anno francescano, nella prova individuale 1.256 atleti, venuti da 12 regioni italiane. Venerdì 27 marzo alle 18,30 la cerimonia di apertura con la sfilata delle delegazioni da Piazzale San Francesco al sagrato della Basilica di Santa Rita. L’accensione del tripode, sabato 28 marzo al mattino, ha fatto da apripista al via alle gare individuali, per tutte le categorie nei pressi degli impianti sportivi del Grand Hotel Elite. Sabato pomeriggio, la Santa Messa presso la Basilica di Santa Rita, celebrata dal rettore Padre Giustino Casciano, con la benedizione dei rami di ulivo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Corsa campestre: il comitato Csi di Sondrio vince il medagliere dei campionati nazionali Articoli correlati Arriva il Gran Prix Csi di corsa campestre ad AltopascioAltopascio (Lucca), 12 febbraio 2026 – Altopascio si prepara ad accogliere una nuova intensa giornata di sport e passione podistica con il Gran Prix... Corsa campestre: il Gs Morbegno è campione regionale CsiAnche quest'anno Castel Goffredo (MN) e la sede dell'Associazione Amici Miei hanno ospitato la prova finale del Campionato Csi Lombardia di corsa...