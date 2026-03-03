Corsa campestre | il Gs Morbegno è campione regionale Csi

Il Gs Morbegno si è laureato campione regionale Csi nella corsa campestre. La gara finale del Campionato Csi Lombardia si è svolta a Castel Goffredo, nel Mantovano, presso la sede dell’Associazione Amici Miei. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti dalla regione, con la manifestazione che si è svolta secondo il programma stabilito.

Anche quest'anno Castel Goffredo (MN) e la sede dell'Associazione Amici Miei hanno ospitato la prova finale del Campionato Csi Lombardia di corsa campestre. Sull'ormai consolidato tracciato di gara ricavato in località Poiano si sono sfidati 600 atleti provenienti da tutta la Lombardia