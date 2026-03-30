Il Napoli si sta preparando a ripartire dagli allenamenti a Castel Volturno, mentre il focus principale rimane sulla situazione contrattuale di Romelu Lukaku. La società sta valutando le prossime mosse in vista della nuova stagione, con attenzione alle eventuali decisioni sul futuro dell’attaccante. Intanto, l’attenzione si concentra anche sul giovane che si sta preparando per il suo eventuale ruolo in squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli si prepara a ripartire da Castel Volturno, ma il nodo principale resta legato a Romelu Lukaku. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, le prossime ore saranno decisive per definire il futuro dell’attaccante belga, al centro di un vero e proprio braccio di ferro con il club e con Conte. Fabio Tarantino del Corriere dello Sport evidenzia come la linea della società sia ormai tracciata: rientro immediato o esclusione dal gruppo. Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Lukaku è rimasto a Bruxelles per proseguire un lavoro individuale dopo l’infortunio estivo, ma senza un accordo con il Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Countdown Lukaku. E Giovane si prepara”

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