Romelu Lukaku ha interrotto l’attività con la nazionale belga, rinunciando alle prossime partite. Questa decisione potrebbe influire sulla sua disponibilità per il club di appartenenza, con il Napoli che attende aggiornamenti sulla sua condizione. La scelta del calciatore ha suscitato attenzione, poiché si tratta di un’assenza che coinvolge anche le prossime gare di club e nazionali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il sogno americano di Romelu Lukaku si spegne prima ancora di iniziare. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attaccante belga ha deciso di rinunciare alle amichevoli della sua nazionale contro Stati Uniti e Messico per concentrarsi sul recupero della condizione fisica. «Romelu ha scelto di concentrarsi sull’allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica», ha comunicato la federcalcio belga. Una scelta condivisa anche dal Napoli, che – come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport – ha ufficializzato il rientro immediato del giocatore a Castel Volturno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lukaku si ferma: niente Belgio e Milan a rischio, il Napoli aspetta”

Articoli correlati

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, il caso Lukaku: convocato dal Belgio ma ai margini con Conte”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Belgio, tornano De Bruyne e Lukaku: la coppia d’oro pronta per un nuovo Mondiale”

Contenuti e approfondimenti su Corriere dello Sport Lukaku si ferma...

Temi più discussi: Lukaku lascia il ritiro del Belgio e rientra a Napoli: il motivo; Lukaku salta la nazionale e torna a Napoli; Rom & KDB primo sogno americano; Futuro Napoli: in bilico tre big, due azzurri verso l’addio. Le decisioni.

Corriere dello Sport: Lukaku si ferma: niente Belgio e Milan a rischio, il Napoli aspettaIl sogno americano di Romelu Lukaku si spegne prima ancora di iniziare. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attaccante belga ha deciso di rinunciare alle amichevoli della sua ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: Napoli, il caso Lukaku: convocato dal Belgio ma ai margini con ConteRomelu Lukaku vive un momento particolare della sua stagione, sospeso tra il ritorno in nazionale e un ruolo marginale nel Napoli. Come racconta il Corriere dello Sport, l’attaccante belga è stato con ... napolipiu.com

Corriere della Sera. . Prosegue Pact4Future, il forum del Corriere della Sera e Università Bocconi. La serata People si interroga su come generazioni diverse siano chiamate a convivere come mai prima, tra longevità crescente e rivoluzioni tecnologiche. La sfi - facebook.com facebook

La ricchezza dei nonni e il conto dei nipoti: la longevità che spacca in due l’economia italiana | @Corriere @L_Economia x.com