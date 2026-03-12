Corriere dello Sport | Beukema si prepara

Il Napoli si sta preparando per la partita contro il Lecce e ha ricevuto una buona notizia: Scott McTominay è tornato ad allenarsi con il gruppo. La squadra si concentra sulla prossima sfida e conta sulla presenza del centrocampista scozzese, che si è unito ai compagni dopo un periodo di assenza. La formazione azzurra si esercita in vista dell’incontro in programma nei prossimi giorni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli prepara la sfida contro il Lecce con una buona notizia: il ritorno di Scott McTominay in gruppo. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il centrocampista scozzese è tornato ad allenarsi con la squadra a Castel Volturno e si candida per una convocazione nella partita di sabato al Maradona. Secondo quanto riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, McTominay ha smaltito l’infiammazione tendinea che lo aveva costretto a fermarsi nelle ultime settimane. Il centrocampista è tornato ad allenarsi con i compagni da martedì e potrebbe essere disponibile per la gara contro il Lecce. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Beukema si prepara” Articoli correlati Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay si ferma. Beukema insegue una nuova chance” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Fiducia McT. Beukema influenzato” Aggiornamenti e notizie su Corriere dello Sport Beukema si prepara Temi più discussi: Dove vedere Napoli-Torino in tv? Dazn o Sky, orario; Napoli-Torino, Conte cambia la difesa: Beukema out, scelto il suo sostituto – CdS; CDS – NAPOLI-TORINO, CONTE CAMBIA IN DIFESA: FUORI UN TITOLARE; ? Altra grana per Conte? Beukema influenzato in vista della Roma: le sue condizioni. Corriere dello Sport: Gutierrez, l’uomo in più: intuizione vincenteMiguel Gutierrez si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nel Napoli. Fabio Mandarini, sul Corriere dello Sport, racconta la crescita costante dell’esterno spagnolo, uno degli acquisti meno ... napolipiu.com Napoli, Conte contro il Torino cambia la difesa: solo sinistri naturaliAntonio Conte cambia la difesa in occasione della sfida con il Torino di questa sera. Secondo il Corriere dello Sport infatti Beukema si accomoderà in panchina, mentre in campo ... torinogranata.it Le radici del legame profondo fra il Corriere e la sua città - facebook.com facebook Buona giornata con la prima pagina del Corriere di Bologna oggi in edicola x.com