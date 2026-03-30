Cormano dal 1° aprile la tassa di soggiorno | più di 30 tra B&B e case vacanza

A partire dal 1° aprile, nel comune di Cormano sarà introdotta l’imposta di soggiorno per le strutture ricettive. L’ammontare varia da 50 centesimi a un euro al giorno, con un limite massimo di 14 giorni consecutivi. La tassa riguarda tutte le strutture di tipo B&B e case vacanza presenti nel territorio comunale. Sono oltre 30 le strutture coinvolte.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Quintali di droga dal Marocco a Milano passando dalla Spagna, la Guardia di Finanza arresta. Ieri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Cormano, dal 1° aprile la tassa di soggiorno: più di 30 tra B&B e case vacanza Articoli correlati Leggi anche: Incassano la tassa di soggiorno e non la versano, le case vacanza del litorale sconosciute al fisco Milano, aumenta la tassa di soggiorno a 12euro a notte per gli hotel a 5 stelle: nuove tariffe in vigore dal 1° aprile 2026ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuova rimodulazione dopo le “tariffe olimpiche” La tassa di soggiorno a Milano cambia ancora.